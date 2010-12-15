-HİNT OKYANUSU'NDA FACİA: 50 ÖLÜ CANBERRA (A.A) - 15.12.2010 - Hint Okyanusu'nda Endonezya'nın güneyinde, Avustralya'ya bağlı Christmas Adası açıklarında mültecileri taşıyan ahşap teknenin kayalıklara çarparak batması sonucu ilk bilgilere göre, 50 kişi boğuldu. Acil servis yetkililerinden Lesleigh Green AFP'ye yaptığı açıklamada, ''Doğrulanmadı ama 50 civarında kişi öldü, 33 yaralı var'' dedi. Green, 3 kişinin durumunun ağır olduğunu kaydetti. Facia, Christmas Adası sakinlerinin gözleri önünde cereyan etti.