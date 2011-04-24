T24 LogoT24 Logo
Dünya

HİNDULARIN "YAŞAYAN TANRI"SI ÖLDÜ PUTTAPARTI (A.A)

24 Nisan 2011 12:18

-HİNDULARIN "YAŞAYAN TANRI"SI ÖLDÜ PUTTAPARTI (A.A) - 24.04.2011 - Hindistan'da Hindu dinine mensup müritlerinin ''yaşayan tanrı'' olarak kabul ettiği rahip Sathya Sai Baba öldü.  Yüksek Tıbbi Bilimler Enstitüsünden doktor A.N. Safaya, 86 yaşındaki Hindu rahibe bir haftadan uzun süredir solunum ve diyaliz desteği verildiğini belirtti.  Rahibin cenazesi, Andra Prateş eyaletindeki Puttaparti köyündeki tapınakta yarına kadar ziyaret edilebilecek.  Büyük bir destekçi grubuna sahip olduğu bildirilen rahip adına en az 126 ülkede de tapınaklar bulunduğu bildirildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24