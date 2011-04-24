-HİNDULARIN "YAŞAYAN TANRI"SI ÖLDÜ PUTTAPARTI (A.A) - 24.04.2011 - Hindistan'da Hindu dinine mensup müritlerinin ''yaşayan tanrı'' olarak kabul ettiği rahip Sathya Sai Baba öldü. Yüksek Tıbbi Bilimler Enstitüsünden doktor A.N. Safaya, 86 yaşındaki Hindu rahibe bir haftadan uzun süredir solunum ve diyaliz desteği verildiğini belirtti. Rahibin cenazesi, Andra Prateş eyaletindeki Puttaparti köyündeki tapınakta yarına kadar ziyaret edilebilecek. Büyük bir destekçi grubuna sahip olduğu bildirilen rahip adına en az 126 ülkede de tapınaklar bulunduğu bildirildi.