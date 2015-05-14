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Dünya

Hindistanlı çifti öldürüp cesetlerini yaktılar

Hindistan'da 16 yaşındaki kız ile 36 yaşındaki evli sevgilisi, köylüler tarafından linç edilerek öldürüldü sonra da yakıldı

14 Mayıs 2015 21:30

Hindistan'ın doğusunda 16 yaşındaki kız ile 36 yaşındaki, başkasıyla evli sevgilisi, öfkeli köylüler tarafından linç edildi. Halk çifti önce döverek öldürdü sonra da yaktı.

Bihar eyaletindeki bir köyde meydana gelen linç olayında 16 yaşındaki öğrenci Parvati Devi ve 36 yaşındaki Jairam Manjhi, köy halkının gözü önünde sopa ve taşlarla saldırıya uğradı. AFP’nin haberine göre, Gaya bölgesi Emniyet Müdürü Manu Maharaj, kaçan çiftin komşu köyde bulunmasının ardından genç kızın ailesinin, kızlarını köyün ihtiyar heyetinin önüne çıkardığını anlattı.

Maharaj, köy ihtiyar heyetinin çiftten uzlaşmaya yanaşmalarını istediğini, çiftin bu talebi reddetmesi üzerine akrabalarının saldırıya geçtiğini ve bazı aile bireylerinin gözaltına alındığını belirtti.

Emniyet müdürü, "Çifti acımasızca dövdüler sonra da bedenleri köy dışında ateşe verdiler. Çiftin linç edilmesi sırasında 100'den fazla köylü olay yerindeydi. Linçe girişenlerin sayısı 15'ten fazlaydı" dedi.

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