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Dünya

Hindistan'ın uydusu havada infilak etti

Hindistan tarafından, yörüngeye uydu yerleştirmek üzere dün fırlatılan roket, kalkışından bir süre sonra infilak etti.

26 Aralık 2010 02:00

T24 - Hindistan tarafından, yörüngeye uydu yerleştirmek üzere dün fırlatılan roket, kalkışından bir süre sonra infilak etti.

Hindistan'ın gönderdiği roket havada patladı

GSAT-5P iletişim uydusunu taşıyan roket, Andra Pradeş eyaletindeki Sriharikota uzay üssünden fırlatıldı. Roket, kalkışından 47 saniye sonra hata sinyali vermeye başladı ve kontrol dışına çıktı.
 
Hindistan Uzay Araştırmaları Kurumu'nun başkanı K. Radhakrishnan, roketin kontrol dışına çıkmasıyla açısının bozulduğunu, bu nedenle üzerindeki basıncın artmasıyla patlamanın meydana geldiğini kaydetti.
 
Böylece, Hindistan'ın roket fırlatma çalışması bu yıl içerisinde ikinci kez başarısızlıkla sonuçlanmış oldu.

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