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Dünya

Hindistan'ın en üst mahkemesi seçimlerde dinin ve kast sisteminin kullanılmasını yasakladı

Kararı veren hâkim, seçim sürecinin "seküler" olması gerektiğini belirtti.

02 Ocak 2017 23:25

Hindistan'ın en üst düzey mahkemesi, siyasetçilere seçimlerde dini ve kast sistemini kullanma yasağı getirdi. Kararı veren hâkim T. S. Thakur, seçim sürecinin "seküler" olması gerektiğini belirtti.

Resmi olarak laik olan Hindistan'da siyasi partilerin dini ve kast sistemini aday seçiminde ve seçmenlere seslenirken kullandıkları biliniyor.

Mahkeme kararının Uttar Pradeş eyaletinde yapılacak seçimler öncesinde alındığı, eyalette seçimlerden önce dinin ve kastların en çok konuşulan konu olduğu bildiriliyor.

Mahkeme kararına göre kazanan adayın dini duygulara seslendiğinin tespit edilmesi durumunda seçimler iptal edilecek.

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