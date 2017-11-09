Hindistan'ın başkentinde acil durum alarmı

Çeviri - Gonca Tokyol

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de, günlerdir devam eden toksik sis ve hava kalitesinin kötüleşmesi sebebiyle acil durum ilan edildi. Ticari kamyonların kente girişi ve başkentteki inşaat çalışmaları yasaklandı. Vatandaşları toplu taşıma kullanmaya yönlendirmek için park yeri ücretleri 4 katına çıkarıldı.

Her yıl yaşanan krize, çiftçilerin tarlalarındaki ürünün harman sonrası kalıntısını yasadışı olarak yakması, toplu taşımanın oldukça kısıtlı olduğu kentteki araçların egzoz dumanları ve inşaat tozlarının sebep olduğu belirtilirken, meteoroloji yetkilileri durgun havanın bu yılki etkileri artırdığını ifade etti.

Yeni Delhi’deki ABD Büyükelçiliği’nin bu sabah yerel saatle 10.00’da yaptığı ölçümlerine göre, parçacık madde göstergesi PM 2.5 608’e ulaştı. Güvenli limitin 50 olduğu kaydedilirken, bir saat öncesinde göstergelerde okunan rakamın 591 olduğu belirtildi.

Kalp krizi, felç ve solunum yolu hastalıklarına neden oluyor

PM 2.5 adı verilen ve çapı 2.5 mikrondan küçük olan parçacıklar, insan saçından 30 kat daha ince ve kalp krizi, felç, akciğer kanseri ve solunum yolu hastalıklarına sebep olabiliyor.

Başkentteki birçok kişi baş ağrısı, öksürük ve gözde hassasiyetten şikâyet ederken; toksik sisin etkisiyle Yeni Delhi’nin popüler mekanlarının birkaç gündür oldukça boş olduğu kaydedildi. Kentteki okullar da hafta sonuna kadar kapatıldı.