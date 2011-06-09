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Dünya

HİNDİSTAN'DAN YENİ FÜZE DENEMESİ YENİ DELHİ (A.A)

09 Haziran 2011 13:08

-HİNDİSTAN'DAN YENİ FÜZE DENEMESİ YENİ DELHİ (A.A) - 09.06.2011 - Hindistan'ın, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip yeni bir füze denemesi yaptığı bildirildi. Hindistan Savunma Bakanlığından bir yetkili, 350 kilometre menzile sahip, karadan karaya atılan Prithvi füzesinin denemesinin, Orissa eyaletindeki Çandipur füze deneme sahasında yapıldığını belirtti. İsveç'teki stratejik araştırma kuruluşu Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü (SIPRI) tarafından bu hafta içinde yayımlanan bir raporda, Hindistan ile Pakistan'ın nükleer savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip yeni balistik ve cruise füze sistemlerini geliştirmeye devam ettikleri ve her birinin geçen yıl 20-30 yeni nükleer başlığı, mevcut silahlarına eklediği belirtilmişti.

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