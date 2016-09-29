Hindistan'dan Pakistan sınırında 'askeri operasyon'

Hindistan ordusu Pakistan'la Keşmir'deki fiili sınırında şüpheli militanlara yönelik 'nokta operasyonu' düzenlediğini açıkladı.

Bir askeri yetkili yaptığı açıklamada, operasyonun Pakistan merkezli militanlar tarafından planlanan saldırıları engellemek amacı taşıdığını söyledi.

Yetkili, "Teröristler ve onları destekleyenler, operasyonda önemli kayıplar verdi" dedi.

Hindistan medyasında yapılan ve bağımsız kaynaklarca teyit edilemeyen bazı haberlere göre operasyonda 30'dan fazla militan öldü.

Pakistan ise Hindistan'ın herhangi bir askeri operasyon yapmadığını, sınırdaki top ateşinde iki askerlerinin öldürüldüğünü söyledi.

Pakistan ordusu, tartışmalı bölgeyi ayıran sınırdaki askerlerinin, nedensiz yere yapılan atışla öldürüldüğünü belirtti.

İki ülke arasında Keşmir üzerinden yaşanan toprak sorunu on yıllardır devam ediyor.

Keşmir'de nüfusun büyük bölümünü Müslümanlar oluşturuyor.

Gerilim son dönemde, bu ayın başında militanların Keşmir'deki bir Hint askeri üssüne yaptıkları saldırıda 18 askeri öldürmeleri ardından yeniden artmış durumda.

Hindistan bu saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçlarken Pakistan ise suçlamaları kabul etmedi.

Hem Hindistan hem de Pakistan bütün olarak Keşmir üzerinde hak ilan etse de iki ülke bu bölgenin belli parçalarını kontrol ediyor.

Geçtiğimiz iki ila üç aylık süre içerisinde bölgede düzenlenen ve Hint yönetime karşı çıkan gösterilerde yaklaşık 80 kişi yaşamını yitirdi.

Sorun 60 yıldan fazladır sürüyor.

İki ülke arasında yaşanan üç savaşın ikisinin nedeni Keşmir sorunuydu.

Keşmir'le ilgili gerilimin iki ülke arasında yeni bir savaşa neden olmasından endişe ediliyor.

İki ülkenin de nükleer silahları bulunuyor.

Ancak birçok uzman bir savaştan ziyade ara sıra yaşanan çatışmalar ve diplomatik alandaki savaş tehditlerinin sürmesini daha olası görüyor.