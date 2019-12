Hindistan'daki ikizler köyü dünyayı şaşırtıyor

Hindistan'da bir kasabada 220 ikiz çocuğun bulunması uzmanları şaşkınlığa uğratıyor.



Kerala eyaletindeki ücra Kodinhi kasabasını ziyaret eden uzmanlar, kasabadaki ikiz oranının dünya ortalamasının 6 katı olduğunu belirterek, bu gizemli duruma açıklama getirmeye çalışıyorlar.



Sadece 2 bin ailenin 220 ikiz çocuğunun bulunduğu kasabada, son 5 yılda 60 ikiz, sadece geçen yıl 15 ikiz bebek dünyaya gelmiş. Uzmanlar, her yıl ikizlerin oranının arttığını belirterek, bu yıl daha fazla ikiz doğmasının beklendiğini söylüyorlar.



Durumu iki yıldır araştıran doktor Krişnan Sribiju, kasaba sınırları içinde açıklanandan daha fazla, 300-350 ikiz bulunduğunu düşündüğünü belirtti.



Dr. Sribiju, "Şaşırtıcı olan, geçen her yıl ikizlerin sayısının artması. O kadar ki, son on yılda kasabadaki ikizlerin sayısının iki katına çıktığını düşünüyorum" dedi.



Kasabalılar, ikiz olgusunun üç kuşak önce başladığını söylüyorlar. Dr. Sribiju da bu tıbbi mucizenin 60-70 yıl öncesine dayandığını tahmin ettiğini belirtti.



Ayrıntılı inceleme yapmadan bu olgunun nedenini söyleyemeyeceğini kaydeden Sribiju, "Bunun kasabalıların yiyip içtikleriyle ilgili olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.



İkiz olgusunu "doğal olarak meydana gelen bir anormallik" olarak nitelendiren Sribiju, nedenin genetik olmasına ihtimal vermiyor.



Olaya açıklama getirmeye çalışan Sribiju, Hint kıtasındaki ikiz oranının, dünya genelindeki ikiz oranından daha düşük olduğunu hatırlatarak, kasabada tüp bebek tedavisi yapılmadığına, genellikle yaşı büyük kadınlar ikiz doğurdukları halde kasabada kadınların genç yaşta evlendiklerine dikkati çekti.