Hindistan'da yüzyılın sel felaketi

T24 -

Aljazeera'nın haberine göre Hindistan'da son olarak geçtiğimiz hafta gerçekleşen şiddetli yağmurların sel baskınlarına sebep olması nedeniyle yaklaşık 5 milyon insan, Hindistan Hükümeti'nin oluşturduğu güvenli bölgelerde korunmaya alınırken onlarca dönüm tarla ise bataklık haline geldi.Andra Pradeş ve Karnataka eyaletlerinin vuran sel felaketini, yetkililer 'yüz yılın en kötü sel baskını' olarak değerlendirdi.Yetkililerin sel baskını uyarılarına rağmen 50 binden fazla insanın, Andra Pradeş ve Karnatka'da sel baskınına yakalandığı belirtilirken nehir kenarındaki bazı kasabalardaki su yüksekliğinin 2 metrenin üzerinde olduğu açıklandı.Hükümet yetkilileri sel felaket sonrası bölgenin hem tarımsal hem yaşamsal anlamda tekrar eski haline gelebilmesi içinse milyarlarca dolara ihtiyaç olduğunu ifade etti.