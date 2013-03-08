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Dünya

Hindistan'da yine toplu tecavüz

Yeni Delhi’de 19 yaşındaki genç bir kadın 3 kişi tarafından kaçırılarak tecavüze maruz kaldıktan sonra, yol kenarına atıldığı ortaya çıktı

08 Mart 2013 00:36

23 yaşındaki bir öğrenciye tecavüz haberi ile gündeme gelen Hindistan’da bu hafta yine benzer bir olay yaşandı. Yeni Delhi’de 19 yaşındaki genç bir kadın 3 kişi tarafından kaçırılarak tecavüze maruz kaldıktan sonra, yol kenarına atıldı.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, 23 yaşındaki bir öğrenciye tecavüz haberi ile gündeme gelen Hindistan’da bu hafta yine benzer bir olay yaşandı. Yeni Delhi’de 19 yaşındaki genç bir kadın 3 kişi tarafından tecavüz edilerek, dövüldü.

Olayın gerçekleştiği Gaziabad semti polis şefi Nitin Tevari, 19 yaşındaki genç kadının mahallesinde üç kişi tarafından kaçırılarak tecavüz edildiğini doğruladı. Polis, genç kadının dövüldükten, cep telefonu ve tüm parası çalındıktan sonra Hindistan’ın bir çok kentinde taksi olarak kullanılan üç tekerlekli küçük bir motorlu araç içinde kaçırıldığını belirtti.

Gaziabad polis şefi Nitin Tevari ayrıca genç kadının ifadesinde, kaçırıldığı esnada birçok karakol önünden geçtiklerini ve bu sırada çığlıklar atarak yardım istediğini, fakat kimsenin yardım etmediğini söylediğini belirtti. Zanlıların genç kadına tecavüz ettikten sonra kendisini otoyol kenarında tenha bir alana attıkları kaydedildi. Tevari, üç zanlıdan ikisinin tutuklandığını, üçüncüsünün de yakın zaman içinde yakalanacağını belirtti.

 

'Olay geç duyuldu'

 

Geçen hafta cumartesi günü gerçekleşen olay bugün yerel gazetelere yansıdı. Ulusal medya kuruluşları tecavüz olayının, geçtiğimiz aylarda altı kişi tarafından bir otobüsle kaçırılarak toplu tecavüze uğrayan ve aldığı ağır darbeler nedeniyle hayatını kaybeden 23 yaşındaki genç kadına benzerliğine dikkat çekti. Tüm dünyada tepkilere neden olan olay, ülkede protestolara sebep olmuştu.

 

'Yeni Delhi sabıkalı'

 

Kadınlara yönelik cinsel saldırıların yüksek olduğu Hindistan’ın yanlızca Yeni Delhi kentinde geçen sene 706 tecavüz olayı yaşandı.

Bu rakam Hindistan’ın finans metropolü Mumbai’da yaşanan tecavüz olaylarının neredeyse iki katı. İstatistiklere yansımayan rakamların çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

Devlet istatistiklerine göre Hindistan'da 2011 yılında tecavüzle suçlanan toplam 95 bin kişiden yalnızca yüzde 15’i mahkeme önüne çıkarıldı.

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