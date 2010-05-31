Hindistan'da yağmur fırtınası: 17 ölü

T24-



Yetkililer, Utta Pradeş eyaletini etkisi altına alan yağmur fırtınasının yol açtığı vakaların çoğunda insanların, evlerinin çatılarının çökmesi veya fırtınada kopan ağaçların üzerlerine devrilmesi sonucu öldüğünü belirtti.





Yerel bir meteoroloji yetkilisi G.K. Gupta, saatte 90 kilometre hızla esen yağmur fırtınasının Utta Pradeş eyaletinin çeşitli kesimlerini 1 saatten daha uzun süre etkisi altına aldığını söyledi.





Ağaçların ve elektrik direklerinin devrilmesine yol açan fırtına yüzünden demir yolu ve kara yolu trafiğinin durdurulduğunu kaydeden yetkililer, tren seferlerinin bugün erken saatlerde tekrar başlatıldığını bildirdi.