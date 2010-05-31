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Dünya

Hindistan'da yağmur fırtınası: 17 ölü

Hindistan'ın kuzeyini etkisi altına alan yağmur fırtınasında en az 17 kişi hayatını kaybetti.

31 Mayıs 2010 03:00

T24- Hindistan'ın kuzeyini etkisi altına alan yağmur fırtınasında en az 17 kişi hayatını kaybetti.


Yetkililer, Utta Pradeş eyaletini etkisi altına alan yağmur fırtınasının yol açtığı vakaların çoğunda insanların, evlerinin çatılarının çökmesi veya fırtınada kopan ağaçların üzerlerine devrilmesi sonucu öldüğünü belirtti.


Yerel bir meteoroloji yetkilisi G.K. Gupta, saatte 90 kilometre hızla esen yağmur fırtınasının Utta Pradeş eyaletinin çeşitli kesimlerini 1 saatten daha uzun süre etkisi altına aldığını söyledi.


Ağaçların ve elektrik direklerinin devrilmesine yol açan fırtına yüzünden demir yolu ve kara yolu trafiğinin durdurulduğunu kaydeden yetkililer, tren seferlerinin bugün erken saatlerde tekrar başlatıldığını bildirdi.

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