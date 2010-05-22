Hindistan'da uçak düştü: 158 ölü

T24

Kurtarma çalışmaları

Assciated Press ajansının Hint kaynaklarına dayandırarak verdiği haberinde, 169 kişi bulunan Dubai'den gelen uçağın ülkenin güneyindeki Mangalore kenti havaalanına indiği sırada pistten çıktığı, yerel televizyon kanallarında yer alan görüntülerde uçaktan dumanlar çıktığının görüldüğü kaydedildi.Karnataka eyalet yönetimi bakanlarından V.S. Açarya, gazetecilere yaptığı açıklamada, uçağın yere çarpması sonucu en az 158 yolcunun öldüğünü söyledi.Yetkililer, Dubai'den gelen uçakta 163 yolcu ve 9 uçuş personeli bulunduğunu, uçağın Karnataka eyaletindeki Mangalore Havaalanı'na inişe geçtiği sırada pisti ıskalayarak yere çarptığını kaydetti.Mangalore Havaalanı'ndaki üst düzey bir yetkili, Reuters'a yaptığı açıklamada, uçağın inişe geçtiği sırada pisti ıskaladığını ve yere çarptığını, daha sonra da uçaktan alevler yükseldiğini haber aldıklarını belirtti.Hindistan'da inişe geçtiği sırada pisti ıskalayarak yere çarpan yolcu uçağını düştüğü havaalanının bulunduğu platonun tepelerle çevrili olması yangın söndürme ekiplerinin bölgeye ulaşmasını engelleyerek kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor.Yetkililer, son 1-2 günden beri bölgeyi etkisi altına alan muson yağışlarının habercisi yağmurun Mangalore kentinden 30 kilometre kadar uzakta bulunan Mangalore Havaalanı'nda görüş mesafesini düşürdüğünü ve bunun da kurtarma çalışmalarını zorlaştıran diğer bir etken olduğunu belirtiyor.Öte yandan, Hindistan'ın Karnataka eyaletinde açıklamada bulunan Hintli yetkililer 169 kişi taşıdığı sanılan uçaktan sadece 6 veya 7 kişinin kazadan sağ kurtulmuş olabileceğine dikkati çekerken, televizyonlarda yer alan görüntülerde yangın söndürme ekiplerinin uçağa su sıktıkları sırada kurtarma görevlilerinin sağ kalanları kurtarmak amacıyla çalıştıkları görülüyor.Televizyonlarda, bir itfaiyecinin yaralanmış bir çocuğu kolunda taşırken gösteren görüntüler yayımlandı.