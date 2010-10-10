Hindistan'da tuvaletler tıkandı!

Uluslar Topluluğu'na üye ülkelerin sporcularının yarıştığı Delhi Oyunları, en az spor kadar, organizasyonun peşini bırakmayan talihsizliklerle de haberlerden düşmüyor.

Son anda tamamlanan inşaat işi, midesi rahatsızlanan yüzücüler ve spor salonlarını maymun işgalinden korumak için alınan önlemlerden sonra, şimdi de sporcuların kaldığı konutlarda tıkanan tuvalet tesisatına çözüm aranıyor.

Olimpiyat köyünde kalan sporcular erken yatıp erken kalkmak zorunda, ama yatağa girdikten sonra hemen uyumadıkları anlaşılıyor.

Hintli yetkililer tuvaletlere atılan binlerce prezervatif nedeniyle, birçok odada gider yollarının tıkandığını açıkladı.

Geçmişte Britanya İmparatorluğu'nun parçası olan ve daha sonra bağımsızlıklarına kavuşan ülkeleri temsil eden Uluslar Topluluğu'dan yaklaşık 7 bin sporcu ve eşlikçileri,

Hindistan'ın başkentinde geçen Pazar başlayan spor karşılaşmaları için toplandı.

Hindistan, büyüyen ekonomisinin gücünü gözler önüne sermek için Delhi Oyunları'nı büyük bir fırsat olarak görüyor.

Organizatörler, tıkanan tuvalet giderlerindeki prezervatifleri temizlemek için, işçilerin gece gündüz çalıştığını söylediler.

Uluslar Topluluğu Oyunları Federasyonu'nun başkanı Mike Fennel düzenlediği basın toplantısında "tuvaletlerin tıkanmasının, olumlu bir yanı olduğunu" da anımsattı.

Fennel, sporcuların cinsel sağlıkları konusunda sorumluluk sahibi olduklarının, bol miktarda prezervatif kullanımından görüldüğünü söyledi.

Guardian gazetesine açıkalam yapan bir başka federasyon yetkilisi de, ''Güvenli seksi önemsiyoruz, bu bizim için iyi bir haber'' diyor.

Hindistan'ın Mail Today gazetesi, 10 gün önce ilk sporcuların Delhi'ye varmaya başlamasından bu yana, kaldıkları mekanlarda bulunan bedava prezervatif makinalarından 4 bini aşkın prezervatifin alındığını bildiriyor.

Sporcuların seks hayatı güvenli olsa da, Avustralya ve İngiltere'nin yüzücü takımları, yarışma havuzlarındaki suyun güvenli olup olmadığını sorguluyor.

15 yüzücünün aynı anda midesinin bozulması sudan mikrop kapmış olabilecekleri ihtimalini akla getirdi.

Fakat Hintli yetkililer, suların tahlil edildiğini ve bütün sonuçların temiz çıktığını vurguluyor.

Bir yetkili, ''Diğer yüzücülerde herhangi bir sağlık sorunu gözlenmedi. Belki Avustralya ve İngiltere'nin ekipleri dışarıda bir yerlere çıkıp yemek yemiş olabilir'' diyor.



