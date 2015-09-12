Hindistan'da tüp patlaması; en az 89 ölü

Hindistan’ın Madhya Pradeş eyaletinde bir restoranda bulunan tüp patlaması, restorana bitişik bir depoda yasadışı olarak bulundurulan fünyelerin patlamasına neden oldu, en az 89 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan’ın orta bölümünde bulunan Madhya Pradeş eyaletindeki Petlavad kenti bugün korkunç bir patlamaya sahne oldu. Şehrin ana otobüs terminali yakınlarında bulunan bir restoranda tüp patlaması sonucunda, en az 89 kişi hayatını kaybetti.

Patlamanın, restorana bitişik bir odada yasadışı olarak depolanan fünyelerin patlamasına neden olduğu belirtiliyor. Bu nedenle patlamanın şiddetinin büyüdüğü kaydedildi.

Arama ve kurtarma ekiplerinin enkaz altından şu ana kadar 89 ceset çıkarttığı belirtilirken, 100’den fazla kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Restorana bitişik odada depolanan fünyelerin, kentte bulunan madenlerde kullanılmak üzere saklandığı tahmin ediliyor. Patlayıcı ve fünye düzeneklerinin kentte bulunan boksit ve manganez madenlerinde kullanıldığı ve bu tür malzemelerin saklanmasıyla ilgili denetimlerin yeterince yapılmadığı ifade ediliyor