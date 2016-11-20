Hindistan'da tren kazası; en az 100 ölü

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde meydana gelen tren kazasında en 100 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. 150'den fazla kişi de yaralandı.

Patna-Indore seferini yapan hızlı tren, yerel saatler 03.10’da Pukharayan kenti yakınlarında devrildi. Vagonların neden raydan çıktığı henüz bilinmiyor, ancak Hindistan Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan ilk açıklamada ‘sorumlulara karşı en katı adımların atılacağı belirtildi.

Hindistan İçişleri Bakanı Rajnath Singh Kanpuroch yakınlarında raydan çıkan ekspres trenin devrilmesi ile meydana gelen kaza yerine ulusal afet birliklerinin sevke edildiğini ve kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade etti.

Hindistan gazeteleri kaza yerinde yüzlerce polis ile çok sayıda ambulansın bulunduğunu aktardı. Hindistan yerel medyasında ölü sayısının 95 olduğu haberleri yer alıyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi yaşadığı üzüntünün kelimelerle ifade edilemeyeceğini söyledi.

Ülkede, demiryolu ağının eski olması ve modernleştirme çabalarının yetersiz kalması nedeniyle son yıllarda sık sık ölümlü tren kazaları yaşanıyor.