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Dünya

Hindistan'da tren faciası

Hindistan'ın doğusunda dün gece meydana gelen tren kazasında 16 kişinin öldüğü, 161 kişinin yaralandığı bildirildi

14 Şubat 2009 02:00

Hindistan'ın doğusunda dün gece meydana gelen tren kazasında 16 kişinin öldüğü, 161 kişinin yaralandığı bildirildi.

Doğu Kıyısı Demir Yolları sözcüsü, Bubneşvar kentinin kuzeyindeki Cacpur kasabasının yakınında trenin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 40 kişinin durumunun ağır olduğunu, ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığını kaydetti.



Kurtarma faaliyetlerinin sona erdiğini belirten sözcü, Kalkütta-Çennai seferini yapan trenin 16 vagonunun raydan çıkmasının nedeninin soruşturulduğunu söyledi.

Dünyada en uzun demir yolları ağına sahip ülkelerden biri olan Hindistan'da meydana gelen sık tren kazalarının demir yollarının yetersiz bakımından kaynaklandığı belirtiliyor.

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