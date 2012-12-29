T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hindistan'da 'toplu tecavüz' isyanı!

Hindistan'da "toplu tecavüz" olayının kurbanı 23 yaşındaki kadının yaşamını yitirmesinin ardından ülke karıştı

29 Aralık 2012 22:07

Hindistan'da protestolara neden olan "toplu tecavüz" olayının kurbanı 23 yaşındaki tıp öğrencisi kadının yaşam mücadelesini kaybetmesinin ardından ülke bir kez daha karıştı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de binlerce kişinin katıldığı gösteride saldırganlardan hesap sorulması istendi. Hint polisi ise, saldırıyla ilgili 6 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

\


 

Yeni Delhi'de düzenlenen gösterilere katılan binlerce kişi, 23 yaşındaki genç kadının ölümüne neden olan saldırganların idam edilmesini istedi.

\

Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu göstericiler, ülkedeki cinsel saldırı davalarının daha ciddi bir biçimde ele alınması gerektiğine dikkat çekti.Hükümetin cinsel saldırı sanıklarına ömür boyu hapis cezası getirme kararını yetersiz bulan protestocular, yetklilileri göreve çağırdı.

\

Hint polisi ise saldırıyla ilgili 6 zanlının gözaltına alındığını açıkladı. Polis kadınların toplu taşıma araçlarında korunması için de önlem alacağı sözü verdi.

ETİKETLER

hindistantoplu tecavüz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24