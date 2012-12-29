Hindistan'da 'toplu tecavüz' isyanı!

Hindistan'da protestolara neden olan "toplu tecavüz" olayının kurbanı 23 yaşındaki tıp öğrencisi kadının yaşam mücadelesini kaybetmesinin ardından ülke bir kez daha karıştı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de binlerce kişinin katıldığı gösteride saldırganlardan hesap sorulması istendi. Hint polisi ise, saldırıyla ilgili 6 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.





Yeni Delhi'de düzenlenen gösterilere katılan binlerce kişi, 23 yaşındaki genç kadının ölümüne neden olan saldırganların idam edilmesini istedi.

Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu göstericiler, ülkedeki cinsel saldırı davalarının daha ciddi bir biçimde ele alınması gerektiğine dikkat çekti.Hükümetin cinsel saldırı sanıklarına ömür boyu hapis cezası getirme kararını yetersiz bulan protestocular, yetklilileri göreve çağırdı.

Hint polisi ise saldırıyla ilgili 6 zanlının gözaltına alındığını açıkladı. Polis kadınların toplu taşıma araçlarında korunması için de önlem alacağı sözü verdi.