Hindistan'da toplu tecavüz faili, tepkilere rağmen serbest

2012 yılında Hinditan’ın Yeni Delhi kentinde bindiği otobüste bulunanlar tarafından toplu tecavüze uğrayan ve demir çubuklarla dövülerek otobüsten atılan 23 yaşındaki bir tıp fakültesi öğrencisinin ölümüne ilişkin olarak yeni bir gelişme yaşandı. Genç kadına tecavüz edenlerin en küçük faili serbest bırakıldı. Karar ülke genelinde tepkiyle karşılandı.

Hindistan'da 2012'de büyük öfkeye neden olan toplu tecavüz davasının en küçük faili, üç yıl ıslah evinde tutulduktan sonra protestolara rağmen serbest kaldı. 2012'de Yeni Delhi'de tecavüze uğrayan ve demir çubuklarla dövülen 23 yaşındaki bir tıp fakültesi öğrencisi hareket halindeki otobüsten aşağı atıldıktan sonra hayatını kaybetmişti.

Olay Hindistan'da büyük protestolara neden olmuş cezalar ağırlaştırılmıştı.

Suçun işlendiği zaman reşit olmaması nedeniyle adı açıklanmayan mahkumun serbest bırakılmaması için yapılan girişimler sonuçsuz kalmıştı.

Ölen kadının ailesi kararı protesto etti. Davada suçlu bulunan diğer dört mahkum idam cezasına çarptırıldı. Dava temyiz aşamasında.