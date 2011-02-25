-HİNDİSTAN'DA SERUM PANİĞİ: 12 ÖLÜ JAİPUR (A.A) - 25.02.2011 - Hindistan'ın Racistan eyaletinde, bir hastanede yabancı madde karışmış serum verilen 12 hamile kadın hayatını kaybetti. Polis yetkilileri, hastanede son 10 gün içinde meydana gelen genç kadın ölümleri üzerine, yabancı madde karışmış serumun üreticisi ile dağıtımcıları hakkında dava açıldığını bildirdi. Can kayıplarının olduğu hastanenin yetkilisi Narendra Chhangani, hastanenin doğum ünitesinde yabancı madde karışmış serum verildikten sonra rahatsızlanan 4 kadın hastanın daha bulunduğunu söyledi. Chhangani, doktorların durumları kritik olan hastaların hayatlarını kurtarmak amacıyla ellerinden geleni yaptıklarını sözlerine ekledi. Hindistan'da her yıl onbinlerce kadın, ülkedeki kısıtlı acil yardım imkanları nedeniyle hamileyken veya doğum yaparken hayatını kaybediyor.