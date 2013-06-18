Hindistan'da sel faciası: 23 ölü

Hindistan'ın kuzeyini sel vurdu. Muson yağmurları bir ay erken başladı, evler ve işyerleri zarar gördü. Başkent Yeni Delhi'de ana yollar bile su altında kaldı. 23 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi kayıp.

Temmuz ortasında beklenen muson yağmurları erken başladı, Hindistan'da 36 saat süren şiddetli yağış sonrası tablo vahimdi.

Pazar gününden bu yana devam eden yağmur hayatı durma noktasına getirdi. Bir apartman çöktü.

Şiddetli yağıştan en çok etkilenen kent Hinduların hac ziyaretinde bulunduğu Uttarkashi.

Bölgede hasar büyük. Başkent Yeni Delhi'de de manzara farksız.

Erken gelen muson sonrası ülkede felaket görüntüleri yaşandı ama yağış sayesinde pamuk ve pirinç gibi yaz mahsullerinin verimliliğinin artması bekleniyor. Bu ürünler ülkenin temel geçim kaynağı.

Yağışların önümüzdeki iki gün boyunca sürmesi bekleniyor.