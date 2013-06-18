T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hindistan'da sel faciası: 23 ölü

Hindistan'ı etkisi altına alan ve beklenenden daha önce gelen Muson yağmurlarından 23 kişi hayatını kaybetti

18 Haziran 2013 12:26

Hindistan'ın kuzeyini sel vurdu. Muson yağmurları bir ay erken başladı, evler ve işyerleri zarar gördü. Başkent Yeni Delhi'de ana yollar bile su altında kaldı. 23 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi kayıp.

Temmuz ortasında beklenen muson yağmurları erken başladı, Hindistan'da 36 saat süren şiddetli yağış sonrası tablo vahimdi.

Pazar gününden bu yana devam eden yağmur hayatı durma noktasına getirdi. Bir apartman çöktü.

Şiddetli yağıştan en çok etkilenen kent Hinduların hac ziyaretinde bulunduğu Uttarkashi.  

Bölgede hasar büyük. Başkent Yeni Delhi'de de manzara farksız.

Erken gelen muson sonrası ülkede felaket görüntüleri yaşandı ama yağış sayesinde pamuk ve pirinç gibi yaz mahsullerinin verimliliğinin artması bekleniyor. Bu ürünler ülkenin temel geçim kaynağı.

Yağışların önümüzdeki iki gün boyunca sürmesi bekleniyor.

 

ETİKETLER

hindistanmusonsel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24