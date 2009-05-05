T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hindistan'da sahte içki 'katliamı'

Hindistan'da, içeriğinde toksik madde olduğu sanılan sahte alkollü içkiden içen 15 kişi öldü, 48 kişi hastanelik oldu

05 Mayıs 2009 03:00

Hindistan'da, içeriğinde toksik madde olduğu sanılan sahte alkollü içkiden içen 15 kişi öldü, 48 kişi hastanelik oldu.

Sağlık yetkilisi Rabikinkar Nayek, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.

Polis yetkilisi Raj Kanojia ise kurbanların içkiyi Batı Bengal eyaletindeki Doğu Midnapore'daki ruhsatsız 3 dükkandan satın aldıklarını ve yetkililerin sahte içki satan yerleri kapatacağını belirtti.

İşçiler arasında tüketimi yaygın olan sahte içkinin içine etkisini arttırmak için genellikle zirai ilaçlar veya kimyasal maddeler ekleniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24