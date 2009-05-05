Hindistan'da sahte içki 'katliamı'

Hindistan'da, içeriğinde toksik madde olduğu sanılan sahte alkollü içkiden içen 15 kişi öldü, 48 kişi hastanelik oldu.



Sağlık yetkilisi Rabikinkar Nayek, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.



Polis yetkilisi Raj Kanojia ise kurbanların içkiyi Batı Bengal eyaletindeki Doğu Midnapore'daki ruhsatsız 3 dükkandan satın aldıklarını ve yetkililerin sahte içki satan yerleri kapatacağını belirtti.



İşçiler arasında tüketimi yaygın olan sahte içkinin içine etkisini arttırmak için genellikle zirai ilaçlar veya kimyasal maddeler ekleniyor.