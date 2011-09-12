-Hindistan'da sağlık skandalı AHMEDABAD (A.A) - 12.09.2011 - Hindistan'da bir hastanede kan nakli yapılan 23 çocuğa AIDS hastalığına yol açan HIV virüsü bulaştığı bildirildi. Çocuklar, ülkenin batısındaki bir devlet hastanesinde nadir görülen bir genetik hastalıkla ilgili tedavi görüyordu. Hükümet sözcüsü Jai Narayan Vyas, doktorlardan oluşan bir heyetin olayı soruşturmak için hastaneye gönderildiğini açıkladı. Vyas, hastalık kapan çocukların çoğuna kan naklinin birden fazla hastanede yapıldığını belirtti. HIV bulaşan Hintli çocukların, fakir ailelerin talasemi (Akdeniz anemisi) hastası çocukları olduğu ifade edildi.