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Dünya

Hindistan'da sağlık krizi ANKARA (A.A) 

26 Aralık 2011 23:55

-Hindistan'da sağlık krizi ANKARA (A.A) - 26.12.2011 - Hindistan'ın kuzeybatısında bulunan Racistan eyaletindeki devlet hastanelerinde doktorların 5 gündür grevde olduğu, grev süresince 40'dan fazla hastanın hayatını kaybettiği bildirildi. El Cezire'nin haberine göre, daha iyi çalışma koşulları, daha yüksek maaş ve federal meslektaşlarıyla benzer terfiler isteyen 9 bin dolayında doktor 5 gündür grev yapıyor. Grev yapan doktorların yanı sıra 5 bin kadar doktorun istifa etmesi eyaletteki sağlık krizini daha da tırmandırdı. Hükümetin, grev yapan ve istifa eden doktorların yerine askeri doktorları, tıp öğrencilerini ve intörnleri göreve çağırdığı belirtildi. Federal Sağlık Bakanı Gulam Nebi Azad, hastaları tedavi etmenin bu mesleğin en önemli sorumluluğu olduğunu söyleyerek, doktorlardan görevlerine dönmelerini istedi.

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