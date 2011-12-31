-Hindistan'da ölü sayısı 42'ye yükseldi ÇENNAİ (A.A) - 31.12.2011 - Hindistan'ın güneydoğu sahilini vuran Thane kasırgasında ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi. Hindistan Meteoroloji Dairesi, Tamil Nadu eyaletiyle Puduçeri bölgesini vuran kasırganın, gece hızını kaybetmeden önce yüzlerce evin de hasar görmesine yol açtığını açıkladı. 35 kişinin hayatını kaybettiği Tamil Nadu'daki dört bölgede elektriklerin kesik olduğu belirtildi. Cuddalore bölgesinde ise sahile yakın oturan yaklaşık 20 bin kişinin tahliye edildiği kaydedildi.