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Dünya

Hindistan'da ölü sayısı 30'a yükseldi GUVAHATİ (A.A)

19 Eylül 2011 12:28

-Hindistan'da ölü sayısı 30'a yükseldi GUVAHATİ (A.A) - 19.09.2011 - Hindistan'ın kuzeydoğusunda Nepal sınırı yakınında 6,9 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 30'a yükseldi. 6,1 ve 5,3 büyüklüğünde iki artçı sarsıntının meydana geldiği bölgede, henüz kentlerden uzak yerlerde yaşayanlara ulaşılamadığı için hasar konusunda kesin bilgi verilemedi. 70 yaralının bulunduğu depremde birçok yol, toprak kaymalarından kapandı. Elektrik ve telefon hatları kesildiği için bölgeyle kolay iletişim kurulamıyor.

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