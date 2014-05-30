Hindistan’da öfke büyük



Hindistan'ın Uttar Pradeş Eyaleti'nde toplu tecavüze uğrayan 14 ve 16 yaşlarındaki iki kız çocuğunun cesedi çarşamba günü bir ağaca asılı halde bulunmuştu.

Polis, çocukların beş erkeğin tecavüzüne uğradığını ve ardından failler tarafından bir ağaca asıldıklarını kaydetti.

Ailelerin polise başvurması üzerine cesetleri bulunan kız çocuklarının kuzen oldukları belirtiliyor.

Olayla ilgili olarak biri polis üç kişinin ise yakalandığı bildirildi. Biri polis üç kişinin de şüpheli olarak aranmaya devam edildiği kaydedildi. Bir polis de görevinden alındı.

Hindistan'ın kuzeyinde yaşanan bu yeni toplu tecavüz vakası ülkede öfkeye neden oldu.

Polis de eleştiri oklarının hedefinde. Olayın meydana geldiği köyün sakinleri polisi geç hareket etmek ve arama çalışmalarına geç başlamakla suçluyor.

Köylüler polisi protesto etmek için gösteri düzenlerken, ülkedeki kadın hakları savunucuları da polisi faillerle işbirliği yapmakla suçladı.