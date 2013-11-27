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Dünya

Hindistan'da nükleer tesis yakınlarında patlama: 6 ölü

Patlamanın, Tamil Nadu eyaletindeki Kudankulam Nükleer Santrali'nin 15 kilometre uzağındaki bir evde meydana geldiği belirtildi

27 Kasım 2013 12:56

Hindistan'ın güneyindeki bir nükleer tesis yakınlarındaki patlama oldu. Olayda 6 kişinin hayatını keybettiği bildirildi.

Polis, patlamanın, Tamil Nadu eyaletindeki Kudankulam Nükleer Santrali'nin 15 kilometre uzağındaki bir evde, tesis karşıtı olduğundan şüphelenilen aktivistlerin bomba düzeneği yaparken meydana geldiğini belirtti.

CNN Türk'te yer alan habere göre, patlamada 3'ü çocuk biri kadın 6 kişinin öldüğü, aktivist olduklarından şüphelenilen 3 kişinin yaralandığı ve iki evin de yıkıldığı kaydedildi.

Bu arada Kudankulam tesisinin patlamadan etkilenmediği ve faaliyetlerine devam ettiği bildirildi.

Polis, bölgede patlamamış iki bombanın daha bulunduğunu belirtti.

Bölge halkı, tesiste meydana gelebilecek bir kazanın çevrede sağlık sorunları oluşturacağı endişesiyle yıllardır santrali protesto ediyor. 

 

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