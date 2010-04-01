Hindistan'da nüfus sayımı 11 ay sürecek

T24- Nüfusu 1 milyarı aşan Hindistan'da, 2.5 milyon sayım görevlisi kesin nüfusu belirlemek için ülkenin dört bir yanına dağılmaya başladı. Nüfus sayımı işleminin tam 11 ay sürmesi bekleniyor.



Hindistan'da ilk kez kimlik kartlarında kullanılmak üzere vatandaşların fotoğraf ve parmak izlerinin de alınacağı sayımın ilk safhasına Devlet Başkanı Pratibha Patil, konutunda sayılan ilk kişi olarak katıldı.







Yetkililer, 11 ayda sona erecek süreçte, gelecek 6 ay içinde sayım görevlilerinin ülkedeki 630 binden fazla köy ile 5 binden fazla kenti gezerek veri toplayacaklarını söyledi.







Gökdelenlerden gecekondulara kadar bütün haneleri gezecek olan sayım görevlileri vatandaşların içme suyu ve elektriğe erişimi, konutlarında ne gibi yapı malzemeleri kullandıkları gibi çeşitli konularda bilgi alacak.







Sayım görevlileri park, köprü altı ve tren istasyonlarında yatan milyonlarca işsiz insanın sayısını da belirlemeye çalışacak.





Nüfusu 1.2 milyar olduğu tahmin edilen Hindistan'daki nüfus sayımına katılacak görevliler devlet memurları, öğretmenler ve diğer yerel kamu görevlilerinden oluşuyor.







Sayım görevlileri, ailelerinin yapısı, medeni durum, eğitim ve iş durumuyla ilgili bilgilerin yanı sıra ilk kez banka hesabı bulunan mudileri ve cep telefonu olanları da sayacak.





Her 10 yılda bir nüfus sayımı yapan Hindistan'da kimlik kartı sistemi bulunmuyordu.