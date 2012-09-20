Hindistan'da milyonlar grevde

Hindistan'da hükümetin geçen hafta açıkladığı ekonomik reformlara karşı geniş çaplı gösteriler düzenleniyor. Söz konusu reformlar çerçevesinde perakende piyasasının küresel boyutta faaliyet gösteren süpermarket zincirlerine açılması da öngörülüyor.

Muhalefet partilerinin ve işçi sendikalarının de yer alacağı greve 50 milyon kişinin katılması bekleniyor. İktidardaki koalisyonun önemli ortaklarından biri planları protesto etmek amacıyla hükümetten çekildi; ancak gözlemciler, koalisyonun parlamentodaki çoğunluğunun hemen tehlikeye girmeyeceğini belirtiyor.

Hindistan'daki küçük işletmeler ve ticari birlikler, büyük yabancı süpermarket zincirlerinin perakende piyasasına girmesine izin verilmesine karşı çıkıyor. Ayrıca mazot ve tüpgaz fiyatlarının artırılmasına da karşı çıkılıyor. Kongre Partisi'nin önderliğindeki koalisyon ise ülkenin yavaşlayan ekonomisini canlandırmak için reformların şart olduğunu savunuyor.

Ana muhalefet partisi olan Bharatiya Janata Partisi (BJP) ve müttefikleriyle, Komünist partilerin çağrısı üzerine başlatılan grev kapsamında, bugün birçok kentte okullar ve işyerleri kapalı kalacak, kamu ulaşımı da duracak.

Günün ilk haberlerinde hükümetin planlarına karşı çıkan işçilerin Uttar Pradeş ve Bihar eyaletlerinde demiryollarına barikat kurdukları bildirildi.

Televizyonda Hindistan'ın kuzeyindeki Patna, Allahabad ve Varanasi kentlerinde düzenlenen protesto gösterilerinden görüntüler aktarıldı. Doğudaki Kolkata (Kalküta) kentinde işyerlerinin hemen hemen tümünün kapalı olduğu, kamu ulaşımının da aksadığı belirtiliyor.

BJP yönetimi altında olan güneydeki Karnataka eyaletinde de grev çağrısına uyulduğu; okul, otel ve ticari işletmelerin kapalı kaldığı, yollarda hiç otobüs görülmediği bildiriliyor.

IBM ve Microsoft gibi çok uluslu bilişim şirketlerinin yer aldığı eyalet başkenti Bangalore'da da çalışma hayatının tamamen durduğu gözleniyor.

Bir çok uluslu şirketin sözcüsü BBC'ye yaptığı açıklamada "Kapatma kararının ardındaki etmenlerden biri, korku." dedi. Hindistan'ın önde gelen yazılım şirketlerinden Infosys'in bir yetkilisi, "Çalışanlarımdan evlerinde oturmalarını istedik. Bugün yerine, Cumartesi günü çalışacağız." dedi. Başkent Delhi ve diğer kentlerde de büyük gösteriler yapılması planlanıyor. (BBC Türkçe)