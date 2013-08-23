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Dünya

Hindistan'da kadın gazeteciye toplu tecavüz skandalı; 25 kişi gözaltında!

Hindistan'da toplu tecavüze uğrayan kadın gazeteci tedavi altına alınırken, 25 kişi de gözaltında...

23 Ağustos 2013 14:14

Tecavüz skandallarının yoğunlaştığı Hindistan'da bu kez görevi başında bir kadın gazeteci kurban seçildi. Saldırganlar kendilerine engel olmak isteyen bir erkek gazeteciyi dövüp kadın gazeteciye topluca tecavüz etti. 

Yetkililer, Mumbai kentinde bir dergi için çalışan 23 yaşındaki foto muhabirinin Aşağı Parel bölgesinde bir erkek meslektaşı ile görev yaptığı sırada saldırıya uğradığını söyledi. Saldırganların önce adı erkek gazeteciyi döverek etkisiz hale getirdiği, daha sonra kadın gazeteciye tecavüz ettiği belirlendi.


Ağır yaralı


Maharaştra eyaleti İçişleri Bakanı RR Patil, ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılan gazeteciyi ziyaret ettikten sonra saldırının ardından düzenlenen operasyonda 25 kişinin gözaltına alındığını, sorumluların bir an önce mahkeme önüne çıkarılacağını söyledi.

Kadınlara ve çocuklara karşı cinsel saldırıların yaygın olduğu Hindistan'da geçen yıl 23 yaşındaki genç bir kadının toplu tecavüze uğradıktan sonra ölmesi, büyük tepkiye yol açmıştı. Erkek arkadaşı ile bindiği otobüste 6 kişinin tecavüzüne uğrayan genç kadının tedavi için götürüldüğü Singapur'da şiddetli iç kanama nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından ülke genelinde gösteriler düzenlenmişti.

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