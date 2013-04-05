Hindistan'da bina çöktü: 41 ölü

Hindistan'ın Bombay kentinde kaçak inşa edilen binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 41'e yükseldi.

Yetkililer ve polis, dün gece kentin banliyösü Thane'de meydana gelen olayda, 11'i çocuk, bazıları inşaat işçisi 41 kişinin öldüğünü, 50'den fazla kişinin yaralandığını, 15 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Enkazda arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü, 3 katın birbiri üzerine binmesinin çalışmaları zorlaştırdığı, 20 kişinin hala kayıp olduğu belirtildi.

Yetkililer, 8 katlı olması planlanan binanın 4 katında oturulduğunu, işçilerin binanın üzerine 3 kat daha çıkmasının ardından 8. katı inşa ederken olayın meydana geldiğini söyledi.

Binanın çökmesine neyin sebep olduğu henüz bilinmezken, iskeletinin zayıf olduğu ifade ediliyor.