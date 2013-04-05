T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hindistan'da bina çöktü: 41 ölü

Hindistan'da inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 41 kişi hayatını kaybetti

05 Nisan 2013 11:00

Hindistan'ın Bombay kentinde kaçak inşa edilen binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 41'e yükseldi.

Yetkililer ve polis, dün gece kentin banliyösü Thane'de meydana gelen olayda, 11'i çocuk, bazıları inşaat işçisi 41 kişinin öldüğünü, 50'den fazla kişinin yaralandığını, 15 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Enkazda arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü, 3 katın birbiri üzerine binmesinin çalışmaları zorlaştırdığı, 20 kişinin hala kayıp olduğu belirtildi.

Yetkililer, 8 katlı olması planlanan binanın 4 katında oturulduğunu, işçilerin binanın üzerine 3 kat daha çıkmasının ardından 8. katı inşa ederken olayın meydana geldiğini söyledi.

Binanın çökmesine neyin sebep olduğu henüz bilinmezken, iskeletinin zayıf olduğu ifade ediliyor.

ETİKETLER

hindistaninşaatöldüyaralandıişçi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24