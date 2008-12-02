Hindistan'da ikinci dalga korkusu

Mumbai’deki saldırıları gerçekleştiren grubun 10 değil, 15 kişi olduğu, kayıp 5 kişinin yeni bir saldırıya hazırlanıyor olabileceği şüphesi belirdi
Hindistan’ın finans merkezi Mumbai’ye saldırı düzenleyen terörist gruptan 5’inin polisin elinden
kurtulduğu ve kentte bilinmeyen bir yerde gizlenmiş olabileceği ileri sürüldü. Kentte 10 farklı
hedefe yönelik saldırıları düzenleyenlerin 10 kişilik bir grup olduğu sanılıyordu. Hindistan güvenlik güçleri, 60 saat süren operasyonların sonunda teröristlerin 9’unu ölü, birini de sağ olarak ele geçirmişti. Hindistan İçişleri Bakanı istifa ettiMumbai teröründe El Kaide izleri güçleniyorSünnet ve Fatiha, teröristten kurtardıKatliam gibi kurtarma operasyonu
İngiliz “The Times” gazetesinin haberine göre, terörist grubun Mumbai’ye bir balıkçı teknesiyle
geldiğini kaydeden polis kaynakları, teknede 15 kişi için teçhizat bulunduğunu belirterek, 5
teröristin firari olabileceğini, hatta bunların ikinci dalga saldırı düzenleyebileceğini bildirdiler.
Bir kaynak, “terk edilen teknede 15 ceket ve 15 diş fırçası bulundu. Bu da saldırılarda 10’dan fazla kişinin rolü olabileceğini gösteriyor” dedi. Canlı ele geçirilen tek terörist Azam Amir Kasab, hastanede sorgulanıyor.
Saldırıların 2 düzine terörist tarafından düzenlenmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Saldırıların
başladığı geçen çarşamba polisin yaptığı açıklamalar, hedeflerin çokluğu ve medyaya yansıyan
izlenimler, grubun 24-25 kişi olabileceği görüşünü güçlendiriyordu. Askere tepki
Halk ise polis ve komandoların performansından memnun olmadıklarını ifade ediyorlar. Halk seçkin komando timlerinin saldırı düzenlenen 2 lüks otele 7 saatten önce girememesini şiddetle eleştiriyor.
Tac Mahal Oteli’nin sahibi Rata Tata’ya baskından günler önce saldırı uyarısı yapıldığı da ortaya çıktı. Bölgede savaş endişesi
Saldırganların hepsinin Pakistanlı olduğunu savunan Hindistan, komşusuyla olası bir gerginlik
ihtimalini gözönüne alarak güvenlikle ilgili önlemlerini “savaş hali” düzeyine yükseltti. Pakistan da buna karşılık Afganistan sınırında El Kaide ve Taliban güçlerine karşı yürütülenler dahil radikal İslamcı militanlara karşı yapılan tüm askeri operasyonları durdurabileceğini açıkladı.
Hindistan İçişleri Bakan Yardımcısı Shakeel Ahmed, saldırıları düzenleyenlerin tamamının Pakistan kökenli olduğunu söyledi. Operasyonda ele geçirilen teröristin de Pakistan’da bir radikal dinci militan kampında aylarca komando tipi eğitim aldığı belirtildi.
Pakistan Devlet Başkanı Asıf Ali Zerdari ise Hindistan’dan, Mumbai’deki saldırılar yüzünden ülkesini cezalandırmamasını istedi. Zerdari, militanların bölgeyi savaşa sürükleyebilecek güce sahip olduğunu söyledi. İstifalar devam ediyor
Hindistan’ın Mumbai kentindeki terör saldırılarının ardından İçişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik
Danışmanı’nın istifasından sonra dün de Mumbai’nin bağlı olduğu Maharaştra eyaletinin Başbakanı ve yardımcısı istifalarını sundu. Maharaştra Başbakanı Deshmukh, dün düzenlediği basın toplantısında, “İstifamı sundum. Eğer saldırıların sorumluluğu başbakandaysa giderim. Son kararı parti yönetimi verecek” dedi. Deshmukh’un yardımcısı R.R. Patil de dün görevini bıraktı. Hint PTI haber ajansı, Sahil Koruma Şefi’nin de görevden ayrıldığını duyurdu.