Hindistan'da ikinci dalga korkusu

Hindistan’ın finans merkezi Mumbai’ye saldırı düzenleyen terörist gruptan 5’inin polisin elindenkurtulduğu ve kentte bilinmeyen bir yerde gizlenmiş olabileceği ileri sürüldü. Kentte 10 farklıhedefe yönelik saldırıları düzenleyenlerin 10 kişilik bir grup olduğu sanılıyordu. Hindistan güvenlik güçleri, 60 saat süren operasyonların sonunda teröristlerin 9’unu ölü, birini de sağ olarak ele geçirmişti.İngiliz “The Times” gazetesinin haberine göre, terörist grubun Mumbai’ye bir balıkçı teknesiylegeldiğini kaydeden polis kaynakları, teknede 15 kişi için teçhizat bulunduğunu belirterek, 5teröristin firari olabileceğini, hatta bunların ikinci dalga saldırı düzenleyebileceğini bildirdiler.Bir kaynak, “terk edilen teknede 15 ceket ve 15 diş fırçası bulundu. Bu da saldırılarda 10’dan fazla kişinin rolü olabileceğini gösteriyor” dedi.Saldırıların 2 düzine terörist tarafından düzenlenmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Saldırılarınbaşladığı geçen çarşamba polisin yaptığı açıklamalar, hedeflerin çokluğu ve medyaya yansıyanizlenimler, grubun 24-25 kişi olabileceği görüşünü güçlendiriyordu.Halk ise polis ve komandoların performansından memnun olmadıklarını ifade ediyorlar. Halk seçkin komando timlerinin saldırı düzenlenen 2 lüks otele 7 saatten önce girememesini şiddetle eleştiriyor.Tac Mahal Oteli’nin sahibi Rata Tata’ya baskından günler önce saldırı uyarısı yapıldığı da ortaya çıktı.Saldırganların hepsinin Pakistanlı olduğunu savunan Hindistan, komşusuyla olası bir gerginlikihtimalini gözönüne alarak güvenlikle ilgili önlemlerini “savaş hali” düzeyine yükseltti. Pakistan da buna karşılık Afganistan sınırında El Kaide ve Taliban güçlerine karşı yürütülenler dahil radikal İslamcı militanlara karşı yapılan tüm askeri operasyonları durdurabileceğini açıkladı.Hindistan İçişleri Bakan Yardımcısı Shakeel Ahmed, saldırıları düzenleyenlerin tamamının Pakistan kökenli olduğunu söyledi. Operasyonda ele geçirilen teröristin de Pakistan’da bir radikal dinci militan kampında aylarca komando tipi eğitim aldığı belirtildi.Pakistan Devlet Başkanı Asıf Ali Zerdari ise Hindistan’dan, Mumbai’deki saldırılar yüzünden ülkesini cezalandırmamasını istedi. Zerdari, militanların bölgeyi savaşa sürükleyebilecek güce sahip olduğunu söyledi.Hindistan’ın Mumbai kentindeki terör saldırılarının ardından İçişleri Bakanı ve Ulusal GüvenlikDanışmanı’nın istifasından sonra dün de Mumbai’nin bağlı olduğu Maharaştra eyaletinin Başbakanı ve yardımcısı istifalarını sundu. Maharaştra Başbakanı Deshmukh, dün düzenlediği basın toplantısında, “İstifamı sundum. Eğer saldırıların sorumluluğu başbakandaysa giderim. Son kararı parti yönetimi verecek” dedi. Deshmukh’un yardımcısı R.R. Patil de dün görevini bıraktı. Hint PTI haber ajansı, Sahil Koruma Şefi’nin de görevden ayrıldığını duyurdu.