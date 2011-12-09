T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hindistan'da huzurevinde yangın KOLKATA (A.A) 

09 Aralık 2011 10:09

-Hindistan'da huzurevinde yangın KOLKATA (A.A) - 09.12.2011 - Hindistan'ın doğusundaki Kolkata kentinde, bir huzurevinde çıkan yangında 20 kişinin öldüğü sanılıyor. Batı Bengal eyaleti yetkilisi Sirhad Hakim, çok katlı binada çıkan yangında çok sayıda yaşlının da mahsur kaldığını, ancak itfaiyecilerin huzurevinin camlarını kırarak, ip merdivenlerle binanın birinci ve ikinci katındakileri kurtardığını belirtti. Olay yerine 20 itfaiye aracının geldiği, birkaç saat sonra yangının kontrol altına alındığı kaydedildi. Ancak binanın ilk 3 katının hala dumanla dolu olduğu, kurtarma görevlilerinin mahsur kalan olup olmadığını araştırdığı bildirildi. Binanın bodrumunda başlayan yangının sebebi henüz bilinmiyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24