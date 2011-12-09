-Hindistan'da huzurevinde yangın KOLKATA (A.A) - 09.12.2011 - Hindistan'ın doğusundaki Kolkata kentinde, bir huzurevinde çıkan yangında 20 kişinin öldüğü sanılıyor. Batı Bengal eyaleti yetkilisi Sirhad Hakim, çok katlı binada çıkan yangında çok sayıda yaşlının da mahsur kaldığını, ancak itfaiyecilerin huzurevinin camlarını kırarak, ip merdivenlerle binanın birinci ve ikinci katındakileri kurtardığını belirtti. Olay yerine 20 itfaiye aracının geldiği, birkaç saat sonra yangının kontrol altına alındığı kaydedildi. Ancak binanın ilk 3 katının hala dumanla dolu olduğu, kurtarma görevlilerinin mahsur kalan olup olmadığını araştırdığı bildirildi. Binanın bodrumunda başlayan yangının sebebi henüz bilinmiyor.