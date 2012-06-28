Hindistan'da genç ölümlerinde ikinci sebep intihar

Hindistan'da gençlerde en sık görülen ölüm sebepleri arasında intihar ikinci sıraya yükseldi.

Birinci sırada erkekler için trafik kazaları, kadınlar için doğum sırasında yaşanan sorunlar var.

Tıp dergisi Lancet'te yayımlanan araştırmaya göre ülkede 2010 yılında 187 bin kişi intihar etti.

Bu, 134,599 olarak açıklanan resmi verilerin üstünde bir rakam.

Araştırmacılara göre aradaki fark, aileyi polis tacizinden ve toplumda prestij kaybından korumak isteyen adli tıp doktorlarının ölüm sebebini kaza olarak bildiren sahte raporlar hazırlamasından kaynaklanıyor.

Bazı doktorlar bunu aileyi düşündükleri için yaparken, bazıları da rüşvet için yapıyor.

Araştırmaya göre 2010'da intihar eden erkeklerin %40'ı, kadınlarınsa %56'sı 15-29 yaş arasındaydı.

Sebepler

Araştırmacılardan biri, Goa'da psikiyatristlik yapan ve aynı zamanda Londra'daki Hijyen ve Tropik Tıp Okulu'nda ders veren ünlü bir isim, Doktor Vikram Patel.

Patel'e bu tablonun nedenlerini sorduğumda erkeklerde işsizlik, kadınlarda ise evlilikte yaşanan sorunların önemli unsurlar olduğunu söyledi.

Patel "Bu sorunlar kadınlarda depresyona, erkeklerde ise alkolizme yol açıyor." diyor.

Hindistan babaerkil geleneğin son derece yaygın olduğu, çoğu kadının evde oturup çocuk yetiştirme beklentisi altında ezildiği bir toplum.

Ancak çalışan, bağımsız ve başarılı olmak isteyen kadınların sayısı giderek artıyor.

Buna karşılık aile baskısı, çeyiz parası talepleri ve aile içi şiddet ya da taciz bu genç ve evli kadınlardan pek çoğunu uçurumun kıyısına getiriyor.

Dr Patel "Ben buna beklentiler ile gerçek arasındaki fark adını veriyorum" diyor, "Dünya medyasında ya da eğitim alırken gördükleri tablo, evdeki gerçekliğe uymuyor. İntihar çıkış yolu olarak görülüyor."

Bu, bir ayağı geleneklerde, diğer ayağı modern dünyada yaşayan bir toplum için belki de sürpriz sayılamayacak bir durum. (BBC Türkçe)