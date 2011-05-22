-HİNDİSTAN'DA FIRTINA: 42 ÖLÜ, 50 YARALI LUCKNOW (A.A) - 22.05.2011 - Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde etkili olan fırtına 42 kişinin ölümüne, 50 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yetkililerin açıklamalarına göre, eyalette kuvvetli rüzgar ve şiddetli yağış Cuma gününden bu yana etkili oluyor. Bazı bölgelerde ağaçların kökünden söküldüğü, evlerin yıkıldığı ve elektrik direklerinin devrildiği belirtildi. Hükümet sözcüsü Diwakar Tripathi, "Bize, 42 kişinin öldüğü ve 50 kişinin yaralandığı bildirildi" dedi.