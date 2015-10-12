Hindistan'da dört yaşındaki kıza tecavüz!

Hindistan'ın Delhi eyaletinde dört yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz edilmesi olayıyla ilgili olarak iki kişinin sorgulandığı bildirildi. Geçen hafta saldırıya uğrayıp tecavüz edilen kız çocuğunun hastaneye kaldırıldığı ve acil ameliyata alındığı belirtiliyor. Polis yetkilileri olayla ilgili olarak henüz kimsenin tutuklanmadığını açıkladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre çocuk Cuma günü Delhi'nin kuzey doğusundaki yoksul semtlerinden birinde tren raylarının kenarında bilincini yitirmiş halde bulunmuştu. Vücudunda kesikler ve ağır yaralar tespit edilmişti. Yetkililer bu yaralar için "korkunç" ifadesini kullandı.



Bu olay Hindistan'da kadınlara ve çocuklara yönelik cinsel saldırı sorununu yeniden gündeme getirdi. 2012'de bir genç kadının otobüste toplu tecavüz sonrası öldürülmesi büyük yankı yaratmış ve çok sayıda gösteri yapılmıştı. Fakat cinsel saldırı olayları devam etti. Temmuz'da polis Delhi civarında 30 çocuğa cinsel saldırıda bulunup öldürdüğünü itiraf eden bir adamı tutukladı.

Bu yıl sadece Delhi'de 1500 tecavüz olayının kayıtlara geçtiği, birçok olayın ise polise bildirilmediği belirtiliyor.