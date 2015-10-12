T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hindistan'da dört yaşındaki kıza tecavüz!

Hindistan'ın Delhi eyaletinde dört yaşındaki bir kız çocuğunun tecavüze uğradığı bildirildi.

12 Ekim 2015 19:19

Hindistan'ın Delhi eyaletinde dört yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz edilmesi olayıyla ilgili olarak iki kişinin sorgulandığı bildirildi. Geçen hafta saldırıya uğrayıp tecavüz edilen kız çocuğunun hastaneye kaldırıldığı ve acil ameliyata alındığı belirtiliyor. Polis yetkilileri olayla ilgili olarak henüz kimsenin tutuklanmadığını açıkladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre çocuk Cuma günü Delhi'nin kuzey doğusundaki yoksul semtlerinden birinde tren raylarının kenarında bilincini yitirmiş halde bulunmuştu. Vücudunda kesikler ve ağır yaralar tespit edilmişti. Yetkililer bu yaralar için "korkunç" ifadesini kullandı.


Bu olay Hindistan'da kadınlara ve çocuklara yönelik cinsel saldırı sorununu yeniden gündeme getirdi. 2012'de bir genç kadının otobüste toplu tecavüz sonrası öldürülmesi büyük yankı yaratmış ve çok sayıda gösteri yapılmıştı. Fakat cinsel saldırı olayları devam etti. Temmuz'da polis Delhi civarında 30 çocuğa cinsel saldırıda bulunup öldürdüğünü itiraf eden bir adamı tutukladı.

Bu yıl sadece Delhi'de 1500 tecavüz olayının kayıtlara geçtiği, birçok olayın ise polise bildirilmediği belirtiliyor.  

ETİKETLER

tecavüztaciz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24