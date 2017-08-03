Hindistan'da 'Devlet Domates Bankası' kuruldu

Hindistan'da neredeyse beş kat artış gösteren domates fiyatlarına karşı, Uttar Pradesh eyaletinin başkenti olan Lucknow’da 'Devlet Domates Bankası' kuruldu.

Banka, müşterilerine tüm temel bankacılık servislerini sunarken, bankaya domates yatırma imkanı da sunuyor.

Sputnik'in haberine göre,çekici faiz oranları sunan banka, yapılan yatırımın yüzde 80'i kadar kredi açıyor ve hatta bankaya yatırılan domatesler için kilitli dolap hizmeti de veriyor.

​Times of India'nın haberine göre, bankada hesap açan Srikrishna Verma, "Bankaya yarım kilo domates yatırdım, altı ay sonra bir kilogram domates alacağım. Ben 103 yaşındayım ve asla bu günü göreceğimi düşünmezdim" dedi.

Geçtiğimiz haftalarda domates fiyatlarının aşırı yükselmesiyle Indore halk pazarında, domateslerin yağmalanmaması için silahlı güvenlikler görevlendirilmişti.