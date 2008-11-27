Hindistan’da dehşet: 110 ölü

Silahlı kişilerin aralarında 2 lüks otel, restorant ve tren istasyonun da bulunduğu 9 ayrı yeri hedef aldığı ve bazı yerlerde çatışmanın hala devam ettiği belirtiliyor. Çatışmalarda ilk belirlemelere göre 110 kişi yaşamını yitirdi, 287’den fazla da yaralı var.Ölenler arasında Mumbai anti terör şefi de var. Saldırganların otomatik silahların yanı sıra el bombaları da kullandığı belirtiliyor.Hedef alınan 2 lüks otelde saldırıların ardından yangın çıktı. Saldırıların düzenlendiği yerlerin genelde yabancıların gittiği mekânlar olduğu belirtiliyor.Saldırganların, hedef alınan otellerden biri olan Tac Mahal’de bazı yabancıları rehin tuttuğu ileri sürüldü. Polisin buraya müdahale ettiği ve polis güçlerinin iki ayrı noktadaki müdahalelerinde, araçlarla kaçmaya çalışan saldırganlardan 4’ünü öldürdüğü belirtildi. 9 saldırgan da yakalandı.Hindistan son yıllarda bombalı saldırılara sahne oluyor. Saldırıların birçoğu için İslamcı militanlar suçlanıyor. Polis, bazı aşırı Hinduları da saldırılardan sorumlu tutarak yakalamıştı.Saldırıların sorumluluğunu Deccan Mücahidin adlı bir örgüt üstlendi. Adı duyulmamış örgütün, haber kuruluşlarına gönderdiği e-postada, saldırıların sorumluluğunu üstlendiğini bildirdiği açıklandı.

Güvenlik güçleri tarafından etrafı sarılan Oberoi otelinden İndia TV adlı televizyon kanalına açıklama yapan bir kişi de, kendini bu örgütün üyesi olarak tanıtarak, Hindistan'da hapsedilen tüm Müslümanların serbest bırakılmasını istedi. Saldırgan açıklamasında, "Hindistan'daki Müslümanlara zulüm edilmemelidir. Biz bu ülkeyi seviyoruz, ancak annelerimiz ve kız kardeşlerimiz öldürüldüğü zaman bizi kim koruyacak?" şeklinde konuştu.



Türk ailede rehineler arasında



CNN Türk'ün canlı yayınına bağlanan Alican Müezzinoğlu, anne ve babasının teröristler tarafından rehin tutulduğunu açıkladı. Müezzinoğlu, "Anne ve babam ile görüştüğümüzde herhangi bir sorun yoktu. Rehin alındıktan sonra da görüştük. Müslüman olduklarını söyleyince teröristler kendilerine iltimas göstermiş ve odalarına çıkmalarını istemiş" dedi.



Sabaha karşı teröristlere karşı operasyon başlatıldı



Hindistan polisinin, Mumbai kentindeki Triden Oberoi otelinde ellerinde çok sayıda rehine bulunan teröristlere karşı operasyon başlattığı bildirildi.

Yerel televizyon istasyonlarından verilen haberde polis ve komandoların, teröristlere karşı operasyona başladığı belirtildi.

Öte yandan, Hindistan'ın Maharashtra eyaleti üst düzey yetkilisi R.R Patil, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, otelde müşteri ve otel personeli olarak 100-200 kişinin bulunduğunun tahmin edildiğini söyledi. Patil, pek çok kişinin kendilerini odalarına kilitlemiş olmaları nedeniyle otelde tam olarak kaç kişinin bulunduğunu söylemenin zor olduğunu belirtti. Otelde 10 ile 20 arasında terörist bulunduğunun düşünüldüğünü kaydeden Patil, "teröristlerle hiçbir görüşme yapılmıyor" diye konuştu.







Son 3 yılda 700 kişi öldü



Resmi makamlardan da şu ana kadar saldırıyı kimin düzenlemiş olabileceğine ilişkin bir açıklama gelmedi.



2005 yılından bu yana ülkenin birçok yerinde düzenlenen bombalı saldırılarda yaklaşık 700 kişi yaşamını yitirdi.



Bu saldırıların arkasında çoğunlukla ülkedeki Hindu nüfusu hedef alan radikal Müslüman grupların olduğu açıklandı.



Mumbai kentindeki tren istasyonu, borsa binası ve benzin istasyonları da daha önce hedef alınmıştı.



Pakistan bağlantılı olduğu iddia edilen İslamcı grupların 1993 yılında düzenlediği bir dizi saldırıda 257 kişi öldü, 1000’den fazla kişi yaşamını yitirdi.



10 yıl sonra 2003 yılında düzenlenen bombalı saldırılarda 52 kişi öldü.



Son yılların en büyük saldırısı tren garında düzenlendi. 2007 yılındaki bombalı saldırıda en az 187 kişi öldü.



ABD ve İngiltere’den kınama



ABD, Hindistan’ın Mumbai kentinde düzenlenen ve onlarca kişinin yaşamını yitirdiği saldırıları kınadığını açıkladı.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Wood, “ABD, Hindistan Mumbai’deki saldırıları şiddetle kınamaktadır” dedi. Durumu çok yakından izlediklerini belirten Wood, bu korkunç saldırılarla ilgili olarak Hintli yetkililere destek vermeye hazır olduklarını da kaydetti.



Wood, ayrıca saldırılarda ölen ve yaralananlar arasında ABD vatandaşı olduğuna ilişkin şu ana dek bir bilgi gelmediğini bildirdi.



Bu arada İngiltere Dışişleri Bakanı David Miliband da Mumbai’deki saldırıları kınadıklarını açıkladı.





