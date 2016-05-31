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Dünya

Hindistan'da cephanelik patladı; 17 ölü

Patlama sonrası çıkan yangında 19 kişi de yaralandı

31 Mayıs 2016 15:29

Hindistan ordu yetkilileri, ülkenin batısında bulunan Maharashtra eyaletinde bir askeri cephanelikte çıkan yangında 17 askerin öldüğü açıklandı. 

Cephanelikte çıkan yangının biz dizi büyük patlamaya yol açtığı çevre köylerde yaşanların da evlerini terk etmelerine neden olduğu belirtildi. 19 kişinin yaralandığı patlama sonrasında çıkan yangın için itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor. 

 

Cephanelik yangınları daha önce de yaşandı

 

Hindistan'da cephaneliklerde son yıllarda buna benzer birçok olay yaşanmıştı. 2010 yılında Panagarth eyaletindeki bir cephanelikte de patlamalar yaşanmış, ölen ya da yaralanan olmadığı açıklanmıştı. 

2007 yılında da Keşmir'in Anantnag bölgesinde çıkan büyük yangında binlerce kişi köyünü terk etmek zorunda kalmış, 25 kişi yaralanmıştı.

2000 yılında ülkenin kuzeyindeki Bharatpur'daki bir cephanelikte çıkan yangında ise iki kişi ölmüş; 90 milyon dolara yakın bir maddi zarar meydana gelmişti.

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