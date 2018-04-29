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BBC Türkçe

Hindistan'da bebeğe yanlışlıkla ölü raporu veren iki doktor işten çıkarıldı

İkizlerinden biri ölü doğan aile, diğer bebeklerinin ceset torbasında kımıldamaya başlaması üzerine başka bir hastaneye gitti ve çocuğun sağlıklı olduğunu öğrendi.

29 Nisan 2018 20:30

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, bir bebeğe yanlışlıkla ölü raporu veren iki doktorun işine son verildi.

Max adlı özel hastanede, 30 Kasım'da dünyaya gelen ikizlerden biri ölü doğdu.

Doktorlar hareketsiz olmasından şüphelenerek daha sonra dünyaya gelen ikinci bebeğin de öldüğünü söyledi.

Ancak aile, ceset torbasına konan bebeğin kıpırdadığını fark edince, çocuğu başka bir hastaneye götürdü. Doktorlar, bebeğin yaşam fonksiyonlarının normal olduğunu belirttiler.

Ülkede büyük yankı yaratan ve özel sağlık hizmetlerinin standardını yeniden tartışmaya açan olayla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı.

Max Hastanesi yetkilileri, bu soruşturmanın sonucunu beklemeden, iki doktorun işine son verdi.

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