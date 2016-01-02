

Hindistan'da askeri üsse saldırı düzenleyen dört terörist öldürüldü. İki asker yaşamını yitirirken beş personel yaralandı.

Saldırının Hindistan'ın Hindistan'ın kuzey batısındaki Pencap Eyaleti'ndeki hava üssüne düzenlendiği belirtildi. Olayda 4 saldırgan ve iki askerin öldüğü bildirildi.

Hint askeri kaynakları Pakistan sınırına yaklaşık 50 kilometre mesafedeki hava üssüne yönelik saldırının sabahın erken saatlerinde gerçekleştirildiğini bildirirken, aynı olayda hava üssünde görevli beş kişinin de yaralandığını aktardı.

Hava üssündeki jet ve helikopterlerin imha edilmesi amacıyla düzenlenen saldırıyı Pakistan kökenli radikal İslamcı Ceyş-i Muhammed (Muhammed'in ordusu) adlı örgütün gerçekleştirdiği tahmin ediliyor.

Hindistan kaynakları çatışma sona erdikten sonra üste yapılan incelemelerde askeri araçların zarar görmediğinin tespit edildiğini belirtti.