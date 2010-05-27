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Dünya

Hindistan'da aşırı sıcaklar can aldı

Hindistan'da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle onlarca kişinin öldüğü bildirildi.

27 Mayıs 2010 03:00

T24-  Hindistan'da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle onlarca kişinin öldüğü bildirildi.


Kuzeydeki Racastan eyaletinde bulunan Sri Ganganar'da sıcaklığın 49.3 dereceye kadar yükseldiğini belirten yetkililer, aşırı sıcakların Pencap ve Haryana eyaletlerinde de etkili olduğunu söyledi.


Sağlık Bakanlığından aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısına ilişkin düzenli bir açıklama yapılmıyor, ancak CNN-IBN haber kanalı ülkedeki ölü sayısının 134 olduğunu duyurdu.


Yerel medya kuruluşları da, sadece batıdaki Gucarat eyaletinde yaklaşık 100 kişinin sıcaklar nedeniyle yaşamını yitirdiğini aktardı.


Hindistan'ı, Haziran-Eylül ayları arasındaki muson yağmurları mevsiminden önce kasıp kavuran sıcak hava dalgasının önümüzdeki 3-4 gün içinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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