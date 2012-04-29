Hindistan'da alfabe skandalı

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde ana sınıfında okutulan alfabe kitaplarında "B" harfi için bomba, "Ch" için ise çakı benzeri bir tür bıçak olan "Chaku"nun resminin kullanılması ülkede büyük yankı uyandırdı.

Her yerinde Hindistan bayrakları yer alan kitabın çocuklara milliyetçilik aşılamaya çalışırken, çakı ve bomba resimlerine bile yer verecek kadar ileri gitmesi, hem velileri hem eğitimcileri ayağa kaldırdı.

Basına konuşan veliler, "Böyle şeyler bu kadar küçük çocuklara nasıl öğretilebilir" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Velilerin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı

Gurukul Akademisi Okul Aile Birliği Başkanı Rav Authar Dixit, eyalet eğitim kurulunun şikayetleri üzerine, 4-5 yaşlarındaki çocuklar için hazırlanan alfabe kitaplarıyla ilgili soruşturma başlattığını söyledi.

Eğitim kurulu yetkilileri ise, kitapları basan, Yeni Delhi'deki Gurukul Yayınevi'ni suçladı. Yayınevi yetkilileri bu suçlamaya cevaben, "Bu bizim büyük bir hatamızdır" diyerek, kitapların acil olarak toplatıldığını açıkladı.

Hindistan'da Federal Eğitim Kurulu, devlet ve özel okullarda okutulan kitaplar için genel kurallar saptıyor. Kitapların içeriği ise yayınevleri tarafından belirleniyor.(