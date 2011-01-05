-HİNDİSTAN'DA 41 KİŞİ DONDU LUCKNOW (A.A) - 05.01.2011 - Hindistan'ı etkisi altına alan dondurucu soğuklar ve Himalayalar'dan gelen rüzgar yüzünden son 2 hafta içinde 41 kişi öldü. Soğuklardan en fazla etkilenen Uttar Paradeş eyaleti sözcüsü, bir gecede 5 kişinin donarak öldüğünü ve donarak ölenlerin sayısının 41'e ulaştığını söyledi. Uttar Paradeş, Hindistan'ın en yoksul şehri ve 180 milyonluk nüfusun yaklaşık beşte biri evsiz. Başkent Yeni Delhi'de de polis ve sosyal yardım yetkililerinin sokaklarda yaşayanları, kentteki 80 sığınma evinden birine gitmeleri konusunda ikna etme çabasına rağmen 10 evsiz donarak hayatını kaybetti. Yeni Delhi Eğitim Bakanı Arvinder Singh Lovely, soğuk hava yüzünden bütün okulların bir hafta süreyle tatil edildiğini kaydetti.