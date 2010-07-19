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Dünya

Hindistan'da 2 tren çarpıştı: 56 ölü

Hindistan'ın doğusundaki Batı Bengal eyaletinde iki trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada en az 56 kişi öldü.

19 Temmuz 2010 03:00

T24 - Hindistan'ın doğusundaki Batı Bengal eyaletinde iki trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada en az 56 kişi öldü yaklaşık 100 kişi yaralandı. Trende arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediyor.



Batı Bengal eyaleti Sainthia ilçesi Sulh Yargıcı Saumitra Monah, kazanını Saintiha ilçesindeki bir tren istasyonuna gelen bir yolcu treninin istasyonda bekleyen diğer bir yolcu trenine çarpması sonucu meydana geldiğini söyledi.

Tren yolunda çalışan bir polis memuru, kazada ölen 56 kişiye ait cesedin hastaneye kaldırıldığını ve halen trende mahsur durumda kalmış yolcuların bulunduğunu bildirdi.

Yetkililer, vagonlardan ceset çıkarmayı sürdürdüklerini belirterek, can kaybının artmasından endişe edildiğini kaydettiler.

Vagon enkazında çok sayıda yolcunun bulunduğu bildiren yetkililer, kazanın neden meydana geldiğinin henüz tespit edilemediğini söylediler.

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