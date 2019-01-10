Hindistan'da 130 yaşında ölen timsahın cenazesine 500 kişi katıldı

Hindistan'da Gangaram adı verilen timsahın cenazesine 500 kişinin katıldığı belirtildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, bir gölette yaşıyan Gangaram adlı timsah yerel sakinlerin sevgisini kazanmıştı. Timsahın 130 yaşında yaşlılıktan öldüğü tespit edildi.

Gangaram için görkemli cenaze töreninin organize edildiği belirtilen haberde, hayvanın cesedinin, çiçekle süslenmiş traktörle taşındığı aktarıldı.

Gölet yakınında yaşayan Basavan adlı bir köylü, "Çocuklar bile onun yanında yüzebiliyordu ve Gangaram asla kimseye saldırmaz, kimseye zarar vermezdi. O bir timsah değil, bir dosttu" diye anlattı.