Kocasını terk eden kadına 10 bin dolar ödül

T24 - Ülkenin Madhya Pradeş eyaletindeki bir köyde, yeni gelin Anita Narre, evde tuvalet olmadığını görünce kocasını terk etti. Narre, yevmiye işçisi kocası Shivram'ın biriktirdiği parayla ve köylülerin yardımıyla bir tuvalet yapmasının ardından evine 8 gün sonra döndü.

'Cesur ve köylüleri teşvik edici'

Bir sivil toplum kuruluşu ise bu “cesur ve köylüleri teşvik edici” davranışından ve “kocasını evde tuvalet inşa etmeye zorlamasından” ötürü Narre'ye 10 bin dolar ödül verileceğini duyurdu.

Shivram ise yeterli parası olmadığı için eve tuvalet yaptıramadığını belirtirken, Narre, “Kadınların, tuvalet ihtiyacını dışarda gidermesi hoş olmuyor. Bu yüzden her evde tuvalet olmalı” dedi.

Hindistan'da yarım milyardan fazla insan hala temel sıhhi temizlikten yoksun yaşıyor. Kırsal kesimde büyük sorun haline gelen bu durumdan en çok kadınlar etkileniyor.