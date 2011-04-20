-HİNDİSTAN UZAYA 3 UYDU YERLEŞTİRDİ YENİ DELHİ (A.A) - 20.04.2011 - Hindistan'ın kendi yapımı roketle gönderdiği üç uyduyu uzaya başarıyla yerleştirdiği bildirildi. Hindistan devlet uzay dairesi yetkilisi S. Satish, Polar Uydu Yerleştirme Aracı'nın güneydeki Andra Pradeş eyaletindeki fırlatma rampasından sorunsuz şekilde kalktıktan sonra uyduları dünyanın 820 kilometre üstündeki yörüngeye yerleştirdiğini söyledi. Hindistan'ın uzaya gönderdiği üç uydudan büyük olanı ülkedeki doğal kaynakların haritasının çıkarılmasına yardım edecek, küçük olan ikisi ise yıldızları izleyecek ve uzayda çekilen görüntüleri işleyecek.