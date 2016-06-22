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Bilim / Teknoloji

Hindistan uzaya 20 uydu gönderdi

Fırlatış Hindistan'ın milyarlarca dolarlık uzay piyasasında önemli bir oyuncu olmaya başladığının işareti olarak değerlendirildi

22 Haziran 2016 22:50

Hindistan Uzay Araştırmaları Merkezi'nin (ISRO), ülkenin güneyinde Andhra Pradeş eyaletindeki uzay merkezinden 20 uydu taşıyan roketi başarıyla fırlattığı bildirildi.

Hindistan Basın Enformasyon Bürosu'ndan (PIB) yapılan açıklamada, Polar Uydu Fırlatma Aracı'ndan (PSLV-C34) yerli Cartosat-2 gözlem uydularının yanı sıra Kanada, Almanya, Endonezya ve ABD'ye ait 17 uydunun yörüngeye gönderildiği belirtildi.

Uyduların toplam ağırlığının bin 288 kilogram olduğu belirtilirken, bunun Hindistan'ın uzay programı tarihinde bir seferde yörüngeye gönderilen en yüksek uydu sayısı olduğuna dikkat çekildi.

Gözlemciler, fırlatışı Hindistan'ın milyarlarca dolarlık uzay piyasasında önemli bir oyuncu olmaya başladığının işareti olarak değerlendirdi.

ISRO, 2008 yılında yörüngeye 10 uydu taşıyan bir roket fırlatmıştı. Bir seferde yörüngeye en fazla uydu gönderme rekoru Rusya'ya ait. Rusya, 2014 yılında uzaya tek seferde 37 uydu göndermişti.

 

 

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